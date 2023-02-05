Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая в слезах показала, как впервые с начала войны вернулась в Украину

Артистка поделилась эмоциональными кадрами в сторис своего Instagram.
Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая рассказала поклонникам, что впервые с начала полномасштабной войны решилась вернуться в Украину.
Об этом артистка поведала в сторис своей страницы в Instagram. Артистка запостила эмоциональные фото и видео, на которых предстает заплаканная и одновременно улыбающаяся. В своих сторис Даша показывает, как заехала в Киев и приехала на вокзал:
"Я приехала, я дома. Видео, где я плачу, когда зашла в свою квартиру, я не буду сбрасывать. Просто потому что я снова начинаю плакать. У меня нет света. У меня очень холодно дома, но я так счастлива. Просто не могу передать", – говорит в видео Петрожицкая.
Напомним, в начале полномасштабной войны Дарья Петрожицкая уехала в Германию в город Гамбург. Первые две недели после вторжения России в Украину Даша находилась с сестрой в Украине, а дальше уехала в Европу. В Гамбурге живет и работает бойфренд Петрожицкой. В течение почти года актриса вместе с котами жила у парня. Почему Даша вернулась в Украину, она пока не рассказывала.
Напомним, ранее Даша Петрожицкая рассказывала, на какие средства живет в Германии.
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