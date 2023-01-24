Звезда "Папика" Дарья Рыбак удивила стоимостью родов в Румынии

Артистка также поделилась, почему им с мужем не разрешили организовать партнерские роды.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "100 тысяч минут вместе" Дарья Рыбак рассекретила, в какую сумму ей обошлись роды в Румынии.

В общем, знаменитость рожала в государственном роддоме. Как отметила актриса, все процедуры были бесплатными.

"Это обычный государственный роддом. Поэтому весь период беременности у моего врача, все скрининги и УЗИ, все приемы, сами роды и все, что может понадобиться (эпидуралка, кесарево сечение, все необходимые процедуры), – бесплатно", — рассказала Дарья .

Дарья Рыбак рассказала о родах в Румынии / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Знаменитость призналась, что заплатила только за индивидуальную палату. Однако, от бесплатных она отличается лишь тем, что там просто больше нет пациентов.

"Единственное, за что мы платим, — это палата. И то никаких привилегий эта палата в себе не содержит. То есть еда у всех одинаковая, обслуживание и помощь у всех одинаковые. Просто мы в комнате не еще с несколькими мамами и их новорожденными, а сами. Стоимость такого самостоятельного пребывания – 60 евро в день", — отметила знаменитость.

Дарья Рыбак рассказала о родах в Румынии / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Кстати, Дарья со своим женихом планировала партнерские роды. Впрочем, это воплотить не удалось из-за коронавирусных ограничений.

"Я хотела и партнерские роды, и фотографа пригласить. До последнего надеялась, но… Из-за ковидных ограничений сейчас такая опция недоступна", — рассказала Рыбак.

Дарья Рыбак рассказала о родах в Румынии / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Напомним, 21 января актриса стала впервые мамой. В одной из больниц Румынии Дарья родила сынишку.

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