Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезда "Папика" Дарья Рыбак впервые показала лицо новорожденного сына и назвала его имя

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
974
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезда "Папика" Дарья Рыбак впервые показала лицо новорожденного сына и назвала его имя

Дарья Рыбак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Артистка месяц назад впервые стала мамой.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "100 тысяч минут вместе" Дарья Рыбак тщательно скрывала лицо своего новорожденного первенца.

Однако сегодня, 21 февраля, малышу исполняется ровно месяц. Знаменитость решила больше не прятать от своих поклонников сынишку и опубликовала в Instagram снимок, где можно хорошо разглядеть лицо мальчика.

Новорожденный сын Дарьи Рыбак / © instagram.com/dashiki_rybak
Новорожденный сын Дарьи Рыбак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Но не только этим Дарья порадовала поклонников. Знаменитость рассекретила имя сына. Актриса вместе с мужем назвала мальчика Тео. По всей вероятности, это сокращенная форма имени.

Напомним, 21 января этого года Дарья Рыбак стала впервые мамой. Знаменитость родила мальчика. Роды актрисы прошли в Румынии, ранее она рассекретила их стоимость.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
974
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация