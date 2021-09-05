Звезда "Папика" Петрожицкая призналась, планирует ли в ближайшее время выходить замуж

Звезда "Папика" Петрожицкая призналась, планирует ли в ближайшее время выходить замуж

Также она поделилась своей мечтой детства.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая не так давно призналась, почему скрывала своего бойфренда, рассказала о своей предстоящей свадьбе.

Так, в программе " Світське життя " актриса рассказала, что до сих пор встречается со своим парнем. Однако, свадьбу влюбленные пока не планируют.

"Пока я не планирую жениться. А вообще, можно сказать, что это не мне решать", — с улыбкой рассказала актриса.

Кроме этого, звезда поделилась, о чем мечтает с детства. Оказывается, актриса хочет дублировать на украинский мультфильм.

"В детстве я смотрела много мультфильмов: о Русалочке, Белоснежке. И я всегда мечтала дублировать мультфильм. Поэтому если меня не позовут, то я приду сама», — поделилась знаменитость.

Напомним, впервые своего любимого Дарья Петрожицкая показала только в мае. Пара тогда наслаждалась отдыхом в Дубае, откуда Дарья и поделилась первым совместным фото с мужем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку