Звезда "Папика" Петрожицкая призналась, за что ей стыдно и как она реагирует на хейт

На Киевстар ТВ вышел новый выпуск проекта "Про кіно для ТеБе".

Актриса сериалов "Папик", "Если честно" и "Успеть до 30-ти" на телеканале ТЕТ Дарья Петрожицкая – гостья нового выпуска проекта "Про кіно для ТеБе", который выходит на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Ведущий Владимир Рабчун узнал, работой в каких лентах Дарья гордится больше всего, за какую роль ей стыдно, расспросил о ее актерских прихотях и о чем она больше всего жалеет жизни.

Самой яркой своей работой Петрожицкая называет роль Лизы в популярном среди украинских зрителей сериале "Папик". Говорит, что он всегда актуален, потому что о битве поколений.

Благодаря популярности сериала Дарью стали чаще рассматривать как актрису для других проектов. "Папик" сделал Петрожицкую более заметной.

"Меня больше стали рассматривать, но это не значит, что я не прохожу кастинги, пробы, как все. Я тоже каждый раз что-то доказываю, что я могу, я стараюсь расти. Мне хочется получать другие роли", – поделилась гостья.

Как актриса Дарья Петрожицкая, хотела бы работать над настоящими жизненными историями в кино. Гостя призналась, что были роли, от которых она отказывалась либо из-за занятости, либо из-за отсутствия интереса.

Будучи актрисой, Дарья сталкивается с хейтом, который все же пропускает через себя и читает. Она отметила, что зависима от мнения людей, но близких.

Дарья Петрожицкая и Владимир Рабчун

На вопрос, есть ли амбиции получить "Оскар", Петрожицкая отвечает, что для нее важно не это, а реакция зрителей на ее игру.

Во время разговора с Владимиром Рабчуном о хейтерах, стереотипах в украинских комедиях и личной жизни Дарья Петрожицкая призывала смотреть украинские фильмы и сериалы.

"Смотрите украинское, пожалуйста, потому что каждый раз просматривая украинское, вы просто побуждаете на создание другого", – обратилась к зрителям актриса.

Также в интервью Дарья порекомендовала посмотреть на Киевстар ТВ несколько украинских фильмов и сериалов: "Я працюю на цвинтарі", "Памфір", "Люксембург, Люксембург", "Спіймати Кайдаша", "Встигнути до 30-ти", "І будуть люди".

Полную версию интервью в "Про кіно для ТеБе" в свободном доступе для всех пользователей можно посмотреть Киевстар ТВ по ссылке.

Дарья Петрожицкая

Напомним, в предыдущих эпизодах ведущий Владимир Рабчун общался с командой 1+1 media Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком, продюсером 1+1 media, автором и ведущим проекта "Реальная история" Акимом Галимовым, ведущим 1+1 актером театра и кино Тарасом Цымбалюком. Также с недавних пор выпуски можно просматривать на YouTube-канале телеканала 1+1 Украина.

Киевстар ТВ в период с 7 по 10 марта 2024 предоставляет доступ к контенту платформы без дополнительной платы, чтобы украинцы смогли легально просмотреть любимые фильмы, сериалы, мультфильмы и шоу. Узнайте больше о новинках на платформе в телегерам-канале "Кино для ТВ".

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