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Звезда "Папика" Рыбак вспомнила знакомство с бойфрендом и как он ей сделал предложение

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Звезда "Папика" Рыбак вспомнила знакомство с бойфрендом и как он ей сделал предложение

Дарья Рыбак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "100 тысяч минут вместе" Дарья Рыбак рассказала о своем женихе.

Артистка Дарья Рыбак не афиширует свою личную жизнь. Но недавно актриса ошеломила новостью, что выходит замуж.

Предложение любимого стало для знаменитости неожиданностью. Избранник актрисы сделал это прямо на ее день рождения. В частности, он достал из кармана пластмассовое кольцо от бутылки и сделал предложение.

Как признается Дарья в программе ЖВЛ, для нее это было важно. Уже впоследствии она сама выбрала обручальное кольцо.

Дарья Рыбак / © instagram.com/dashiki_rybak
Дарья Рыбак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

"Он просто сказал мне: "Прости, пожалуйста, я сейчас без особого подарка, но у меня для тебя кое-что есть". Он просто достал из кармана пластмассовое кольцо от какой-то бутылки, я не знаю, где он его нашел. Но для меня было важно, чтобы мое кольцо было именно украинского производства, у меня были мои свои некоторые пожелания относительно кольца. Поэтому прошло какое-то время до того момента, пока я получила самое вот это свое кольцо, которое сейчас уже ношу", — поделилась актриса.

Рыбак не афиширует своего любимого, а если и показывает его – то только со спины. Как признается знаменитость, ее избранник не хочет публичности, а она, в свою очередь, уважает его выбор.

Дарья Рыбак с бойфрендом / © instagram.com/dashiki_rybak
Дарья Рыбак с бойфрендом / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Впрочем, Дарья рассказала, что он линейный продюсер. Познакомились влюбленные во время съемок сериала "100 тысяч минут вместе".

"Я не то чтобы его не показываю, не рассказываю о нем... Просто он человек совершенно не публичный, он продюсер линейный, тоже работает в кино. Но не очень любит публичность. Я уважаю его выбор, поэтому он в моем Instagram' появляется только со спины. Именно сериал "100 тысяч минут вместе" стал судьбоносным в моей личной жизни, потому что мы с ним познакомились именно на этом проекте", — рассказала Рыбак.

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