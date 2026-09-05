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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "Папика" Стас Боклан на редком фото показался с женой, с которой более чем 40 лет в браке

Актер растрогал особенным признанием об их отношениях.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Стас Боклан

Стас Боклан / © instagram.com/boklanstas

Украинский актер, звезда сериала «Папик» Станислав Боклан поделился редким фото со своей женой, актрисой Наталией Клениной.

Артист далеко не из тех, кто выставляет личную жизнь на показ. Знаменитость предпочитает держать ее подальше от посторонних глаз. Однако в Instagram актер сделал исключение. Стал Боклан опубликовал редкое фото с супругой. На снимке парочка позировала рядом друг с другом в ярких театральных нарядах, при этом артист нежно обнимал возлюбленную.

Также Станислав Боклан растрогал особенным признанием об отношениях с женой. Актер отметил, что именно благодаря избраннице и ее любви достиг того, что у него есть.

«Только благодаря ее любви я такой, какой есть», — признался актер.

Станислав Боклан с женой / © instagram.com/boklanstas

Станислав Боклан с женой / © instagram.com/boklanstas

Отметим, Станислав Боклан уже более чем 40 лет живет в счастливом браке с Наталией Клениной. Общих детей у супругов нет. Однако от первого брака у актера есть дочь Мария.

Напомним, ранее редакция ТСН.ua писала о самых крепких звездных парах в украинском шоу-бизнесе. Например, певец Павел Зибров уже 32 года в браке, а юморист Евгений Кошевой — 19.

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