Звезда "Папиных дочек" Арзамасова показала себя измученную после родов

Артистка рассекретила подробности рождения первенца.

Российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова, которая 14 августа впервые стала мамой, показала фото из роддома.

На странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором изображена на больничной койке. Лиза выглядит уставшей, но очень счастливой. Как сообщила новоиспеченная мама, у нее уже появилось немного сил и она рассказала фанатам подробности о своем сыне.

Лиза Арзамасова / instagram.com/liza_arzamasova

"У нас с Ильей родился сын! 14 августа, в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Об имени еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя прекрасно", — сообщила Арзамасова.

Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и ребенком / instagram.com/liza_arzamasova

Напомним, что 26-летняя Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух поженились в декабре прошлого года. А вот о романе пары стало известно в июле 2020-го. Пара не афишировала публично отношения, но и не сильно пряталась.

Отметим, что в 2020 году пара посетила оккупированный Крым. Влюбленные побывали в Симферополе, где компания Авербуха проводила сезонные сборы школы фигурного катания.

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