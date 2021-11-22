Звезда "Папиных дочек" Арзамасова впервые показала лицо своего 3-месячного сына

Артистка в августе родила первенца.

Российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в августе родила сына, которого назвала Львом.

Молодая мамочка скрывала лицо своего мальчика. Впрочем, сегодня, в честь праздника День сына, звезда поздравила своего малыша и, наконец-то, показала его. Знаменитость опубликовала в своем Instagram ролик, на котором изображен Лев. На видео малыш лежит на животике и трогательно улыбается на камеру.

"Мы решили не прятаться больше. Радуемся сами и хотим, чтобы радовались и вы. Тем более, перед такой улыбкой сложно устоять. Верю в то, что хороших людей на земле много", — подписала видео артистка.

Кстати, поклонники звезды заметили, что Лев очень похож на свою маму. Они отметили, что мальчик – копия Лизы.

Напомним, что в 2020 году Арзамасова посетила оккупированный Крым.

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