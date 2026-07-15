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Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл умер: известна причина смерти актера, который поборол рак
Бывшая избранница звезды Голливуда раскрыла жуткие подробности последних лет его жизни.
Бывшая возлюбленная звезды фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нилла, который умер 13 июля в возрасте 78 лет, раскрыла причину его смерти.
Журналистка Лора Тингл рассказала жуткие подробности последних лет жизни актера в эфире Sydney Mornings. Она раскрыла, что не менее, чем последние пять лет звезда Голливуда интенсивно боролся с разными формами рака. Курсы химиотерапии и иммунотерапии помогли Сэму Ниллу вылечить онкологию, но в то же время очень истощили организм. По словам Лори Тингл, актер в последние недели жизни ужасно чувствовал себя. Его родные надеялись на выздоровление, но сердце Сэма Нилла не выдержало.
«Он перенес много курсов химиотерапии и иммунотерапии. К счастью, в конце концов ему удалось побороть рак крови, которым он болел. Однако из-за этого его иммунная система была сильно ослаблена. Думаю, его организм был просто очень изнурен, и это вполне понятно. Последние несколько недель он чувствовал себя очень плохо. Все, кто его любил, поддерживали его и верили, что он поправится, независимо от того, где находились. Но, думаю, на этот раз его организм уже просто не смог прийти в себя», — прокомментировала Лора Тингл.
В то же время она не стала раскрывать детали смерти Сэма Нилла. Лора Тингл отметила, что оставляет это право за семьей актера.
Сэм Нилл боролся с онкологией. В 2022 году у актера диагностировали редкую форму рака крови. Однако уже в 2023 году артист объявил, что находится в ремиссии, однако ему придется до конца жизни получать химиотерапию. 13 июля этого года сердце Сэма Нилла остановилось. Родные актера хоть и не назвали причину смерти, но заверили, что это не рак.
Напомним, недавно стало известно, что умер звезда «Полицейской академии» и «Голого пистолета» Питер Ван Норден. Жизнь артиста забрала болезнь.