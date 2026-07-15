Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл умер: известна причина смерти актера, который поборол рак

Сэм Нилл / © Associated Press

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Бывшая возлюбленная звезды фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нилла, который умер 13 июля в возрасте 78 лет, раскрыла причину его смерти.

Журналистка Лора Тингл рассказала жуткие подробности последних лет жизни актера в эфире Sydney Mornings. Она раскрыла, что не менее, чем последние пять лет звезда Голливуда интенсивно боролся с разными формами рака. Курсы химиотерапии и иммунотерапии помогли Сэму Ниллу вылечить онкологию, но в то же время очень истощили организм. По словам Лори Тингл, актер в последние недели жизни ужасно чувствовал себя. Его родные надеялись на выздоровление, но сердце Сэма Нилла не выдержало.

«Он перенес много курсов химиотерапии и иммунотерапии. К счастью, в конце концов ему удалось побороть рак крови, которым он болел. Однако из-за этого его иммунная система была сильно ослаблена. Думаю, его организм был просто очень изнурен, и это вполне понятно. Последние несколько недель он чувствовал себя очень плохо. Все, кто его любил, поддерживали его и верили, что он поправится, независимо от того, где находились. Но, думаю, на этот раз его организм уже просто не смог прийти в себя», — прокомментировала Лора Тингл.

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Сэм Нилл / © Associated Press

В то же время она не стала раскрывать детали смерти Сэма Нилла. Лора Тингл отметила, что оставляет это право за семьей актера.

Сэм Нилл боролся с онкологией. В 2022 году у актера диагностировали редкую форму рака крови. Однако уже в 2023 году артист объявил, что находится в ремиссии, однако ему придется до конца жизни получать химиотерапию. 13 июля этого года сердце Сэма Нилла остановилось. Родные актера хоть и не назвали причину смерти, но заверили, что это не рак.

Напомним, недавно стало известно, что умер звезда «Полицейской академии» и «Голого пистолета» Питер Ван Норден. Жизнь артиста забрала болезнь.

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