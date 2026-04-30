Звезда "Парочка слідчих" Буйновская призналась, как похудела на 12 кг за три месяца, и раскрыла причину

Украинская актриса Юлия Буйновская, звезда сериала «Парочка слідчих», которая недавно рассказала о борьбе за жизнь папы-военного, откровенно поделилась, как похудела на 12 кг за три месяца ради новой роли.

О резкой трансформации артистка заговорила в интервью на канале Марички Падалко. Она не скрывает: изменения были не спонтанными, а продиктованы профессией. Параллельно это стало испытанием для организма. Пришлось пересмотреть привычки и режим. И даже больше — найти новую систему баланса. Результат не заставил ждать.

«Похудела я специально для роли. Мы снимали полный метр, очень интересную работу, это послевоенные годы, я играла медсестру, но об этом нельзя вообще говорить. Мне намекнули. Но я спокойно к этому отношусь, потому что это работа. Когда у тебя есть мотивация, то оказывается, что можно похудеть за три месяца на 12 килограмм», — поделилась она.

По словам актрисы, набор веса ранее был следствием длительного лечения. Организм реагировал не только физически, но и поведенчески — аппетит вышел из-под контроля. Спорт не давал ожидаемого эффекта, а вес фактически «застыл». Ситуация изменилась только после консультации с врачами и коррекции терапии.

«Я ростом 169, сама по себе маленькая и хрупкая, но из-за гормональных таблеток я набрала 12 килограммов вместе с водой и отеками. И как бы я не занималась спортом, вес просто не уходил. Я лечу депрессию очень давно и этот препарат помогал мне засыпать. Антидепрессанты и транквилизаторы, которые помогали спать. И из-за них я и набрала вес, я не могла остановиться есть. Я засыпала и ела… Я сходила к врачу и мы поменяли препарат», — отметила звезда.

После этого Буйновская не бросалась в крайности, а выбрала системный подход. Она учла особенности организма, в частности уровень инсулина, и отказалась от хаотичного питания. Рацион стал четким и сбалансированным, а физическая активность — комфортной, без истощения.

«У меня высокий инсулин. Мне нельзя есть по 7 раз в день, а я так делала. Диетолог расписала мне рацион на неделю. Надо как можно больше пользы принести себе утром — белок, жиры, углеводы. Не могу сказать, что я себя ограничивала, полноценно питалась три раза в день. И спорт. Пилатес, который я очень люблю, и йогой занимаюсь восьмой год. На йоге ты не похудеешь, но тело будет крепкое и здоровое. А вот в спортзале, в тренажерке мне трудно», — призналась она.

