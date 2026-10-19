Звезда "Парочки следователей" Буйновская ошеломила признанием о кризисах в браке: "Иногда ты уже плачешь"

Юлия Буйновская и Константин Октябрьский / © Viva

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Уже 26 октября на телеканале 1+1 состоится премьера третьего сезона сериала «Парочка следователей», а накануне исполнители главных ролей Юлия Буйновская и Константин Октябрьский откровенно рассказали о личной жизни, в частности, сложностях в браке и готовности к новым отношениям.

Юлия Буйновская, которая уже шесть лет состоит в браке с актером Егором Козловым, призналась, что их отношениям пришлось пройти из-за непростых испытаний. Пандемия, а потом и полномасштабная война стали серьезным вызовом для супругов. Актриса не скрывает, что в такие периоды бывает трудно найти выход из ситуации. Впрочем, даже в самые сложные моменты она верит, что отношения можно спасти. Для этого, отмечает Юлия, оба должны быть готовы работать над ними.

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«Иногда ты уже плачешь и не понимаешь, как все исправить. Но все равно держишься за человека, понимаешь, что ситуацию еще можно изменить, над отношениями можно работать. Главное, чтобы оба партнера этого хотели», — призналась Буйновская в интервью Viva!.

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Юлия Буйновская и Константин Октябрьский / © Viva

Актриса также поделилась, как им с мужем удается преодолевать разногласия. По ее словам, они имеют разные темпераменты, однако научились принимать отличия друг друга. Супруги не пытаются сменить партнера под собственные ожидания, но продолжает учиться друг у друга. Юлия считает, что умение принимать любимого человека таким, каков он есть, — важная составляющая крепких отношений.

Никто никого не пытается изменить, и это, кажется, уже не так просто найти в отношениях. Да и не нужно никого менять. Мы просто учимся друг другу», — отметила артистка.

Юлия Буйновская / © Viva

Между тем Константин Октябрьский впервые после развода рассказал готов ли к новой любви. Актер признался, что пока не ищет отношений и чувствует себя комфортно наедине с собой. В то же время, он поделился, какие черты ценит в женщинах и что считает тревожными сигналами в отношениях.

«Я не ищу отношения. Мне комфортно самому», — поделился Октябрьский.

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Константин Октябрьский / © Viva

Юлия Буйновская и Константин Октябрьский / © Viva

Среди важных качеств потенциальной избранницы актер назвал искренность, доброту, разум, открытость и чувство юмора. В отношениях он не воспринимает замалчивания проблем и накопления обид. По его мнению, трудности следует обсуждать, а не надеяться, что они исчезнут сами собой.

«Если есть проблема, о ней нужно говорить, а не прятаться в свою раковину и ждать, что все как-нибудь решится само собой», — подчеркнул актер.

Премьера третьего сезона детективного сериала «Парочка следователей» состоится 26 октября в 20:00 на 1+1 Украина. В новых эпизодах зрители увидят продолжение истории Софии и Паши, чьи отношения остаются одной из важнейших сюжетных линий проекта.

Юлия Буйновская и Константин Октябрьский / © Viva

Напомним, недавно Юлия Буйновская рассказала о борьбе за жизнь папы-военной.

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