Звезда "Перших ластівок" назвал причину развода с женой и находится ли сейчас в отношениях

Звезда сериала "Перші ластівки", украинский актер Максим Самчик назвал причину развода с женой, актрисой Ангелиной Трандафиловой.

Артист состоял с возлюбленной в течение шести лет в отношениях, из которых два – в браке. Пара поженилась во время пандемии, ведь это было важно для Ангелины. Впрочем, уже во время полномасштабной войны супруги неожиданно развелись. В интервью Алине Доротюк Самчик признался, что для него это была настоящая любовь, однако они с женой не сошлись характерами. Детальнее артист рассказывать не стал. Правда, актер лишь намекнул, что прошла любовь.

Максим Самчик с экс-женой / Фото: скриншот с видео

"Не сошлись характерами. Мы не общаемся. Это мои первые серьезные отношения были, первая любовь. Сказать, что жаль, что так все было, да уж как есть. Я верю в любовь. Отношения – это работа, конечно, но основой должна быть любовь. Любовь все прощает и все терпит", – прокомментировал развод Самчик.

Максим Самчик с экс-женой / Фото: скриншот с видео

Сейчас сердце актера свободно. Тем не менее, он признается, что готов к новым отношениям и хотел бы снова влюбиться, правда, артист не уверен, удастся ли ему это.

"Сейчас я не в отношениях. Хотел бы я влюбиться – я бы хотел", — поделился актер.

Напомним, недавно певица Камалия назвала причину развода с мужем. Оказалось, что к этому причастна дочь пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура от предыдущего брака с россиянкой.

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