Звезда "Перших ластівок" назвал причину развода с женой и находится ли сейчас в отношениях

Артист разошелся с возлюбленной после шести лет вместе.
Звезда сериала "Перші ластівки", украинский актер Максим Самчик назвал причину развода с женой, актрисой Ангелиной Трандафиловой.
Артист состоял с возлюбленной в течение шести лет в отношениях, из которых два – в браке. Пара поженилась во время пандемии, ведь это было важно для Ангелины. Впрочем, уже во время полномасштабной войны супруги неожиданно развелись. В интервью Алине Доротюк Самчик признался, что для него это была настоящая любовь, однако они с женой не сошлись характерами. Детальнее артист рассказывать не стал. Правда, актер лишь намекнул, что прошла любовь.
"Не сошлись характерами. Мы не общаемся. Это мои первые серьезные отношения были, первая любовь. Сказать, что жаль, что так все было, да уж как есть. Я верю в любовь. Отношения – это работа, конечно, но основой должна быть любовь. Любовь все прощает и все терпит", – прокомментировал развод Самчик.
Сейчас сердце актера свободно. Тем не менее, он признается, что готов к новым отношениям и хотел бы снова влюбиться, правда, артист не уверен, удастся ли ему это.
"Сейчас я не в отношениях. Хотел бы я влюбиться – я бы хотел", — поделился актер.
Напомним, недавно певица Камалия назвала причину развода с мужем. Оказалось, что к этому причастна дочь пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура от предыдущего брака с россиянкой.
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