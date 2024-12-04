Звезда "Первых ласточек" рассказала о своем возлюбленном, который служит в ВСУ: "Пошел добровольцем"

Известная украинская актриса Анастасия Пустовит, которая сыграла в сериале "Первые ласточки", рассказала о службе своего возлюбленного в рядах ВСУ.

Артистка поделилась, что ее избранник является военнослужащим. Мужчина пошел на фронт добровольцем в начале полномасштабной войны. Возлюбленный Пустовит служит на Запорожском направлении. Как говорит артистка, как только избраннику удается попасть на несколько дней в Запорожье, она сразу едет к нему. По словам знаменитости, так они живут уже три года.

"У меня парень военный, с первых дней войны пошел добровольцем, служит на Запорожском направлении. Поэтому Запорожье для нас – город встреч. Как только у меня выпадают выходные, а у него – возможность вырваться на несколько дней на передышку, сразу еду к нему. Так живем уже три года", – рассказала звезда сериалов и кино в интервью Viva!

Анастасия Пустовит

Анастасия Пустовит признается, что сложно было в первый год службы возлюбленного. Именно тогда избранник актрисы был пехотинцем, она очень сильно волновалась за него. Сейчас, как говорит знаменитость, они уже привыкли. Тем более, что у пары все же есть возможность встретиться.

"Наверное, мы уже привыкли. В первый год было тяжело, особенно когда он был пехотинцем, в полях. Сейчас уже немного легче. Слава богу, у нас есть возможность увидеться. В нынешних условиях это огромный подарок для нас", — отметила актриса.

Напомним, хореограф Дмитрий Дикусар также отправился служить в начале полномасштабной войны. Недавно танцовщик опубликовал новое фото с фронта, на котором показал, как выглядит сейчас.

Читайте также: