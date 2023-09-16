Звезда "Первых ласточек" Журавлев впервые показал свою жену и рассказал об их знакомстве во время войны

Артист также рассказал о своей роли в новом сериале "Влюби меня, если сможешь".

Актер театра и кино, звезда сериалов "Первые ласточки", "Папик", "Бурштинові копи" Сергей Журавлев рассказал о своей новой роли.

2 октября на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера сериала "Влюби меня, если сможешь". Авантюрный детектив будут транслировать с понедельника по четверг в 20:30. В этом сериале Журавлев сыграл главную роль.

С первых дней полномасштабного вторжения он встал на защиту страны, был под Гостомелем и Ирпенем. Актера комиссовали со службы по состоянию здоровья. В студии "Сніданок.Вихідний" Сергей рассказал, как нашел любовь во время полномасштабного вторжения, а также поделился подробностями о сериале "Влюби меня, если сможешь".

Сергей Журавлев

Сергей Журавлев отметил, что они с будущей женой Юлей были знакомы, но начали встречаться уже во время большой войны. Роман пары развивался быстро. Вскоре Сергей и Юля обручились. Скоро они будут праздновать первую годовщину бракосочетания.

"На боевых задачах у меня произошла полная переоценка ценностей. Пришло осознание, что главное в жизни я так и не получил. Когда на моих глазах падали парни, я понимал, что и сам мог бы быть на их месте. У меня есть определенная ответственность за продолжение существования моего рода, это понимание меня сильно вдохновило на поиск любимой и на создание семьи", – поделился Сергей.

Сергей Журавлев с женой

Актер припомнил первую встречу с будущей женой во время полномасштабного вторжения.

"Это был апрель. Я отпросился с части, чтобы поехать домой постирать вещи. Враг уже отошел. Мы с Юлей списались. Оказалось, что она рядом живет. Предложил встретиться на пять минут. Так и состоялась встреча".

Сергей Журавлев с женой

Сериал "Влюби меня, если сможешь" был снят еще до полномасштабного вторжения, поэтому и сам актер с нетерпением ждет премьеру, ведь верит, что лента понравится зрителю. Герой Сергея – псевдо-маг, успешно занимающийся бизнесом. Но все может разрушиться, когда на след выходит профессиональная журналистка, охотница на псевдо-магов.

"Мне очень интересно увидеть себя в кадре, увидеть Сергея, который был до войны: легкого и беззаботного. За это время мне многое пришлось увидеть, я изменился. Конечно, хочется, чтобы этот проект нашел своего зрителя и смог подарить улыбки, ведь в сериале много качественного юмора. Мне нравятся сатирические моменты сериала, например, когда мой герой начинает переодеваться и делать "магию". Поэтому, для меня этот проект и сам герой невероятно интересны", – рассказал Сергей Журавлев чего ожидать от сериальной премьеры.

Сергей Журавлев в роли псевдо-мага

Сергей Журавлев в сериале "Влюби меня, если сможешь"

Анонс сериала "Влюби меня, если сможешь"

Смотрите премьеру сериала "Влюби меня, если сможешь" со 2 октября с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

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