Звезда "Подъема" заявила об онкологии и шокировала побочными эффектами химиотерапии: "Это на всю жизнь"

Светлана Рыжук

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Бывшая телеведущая Нового канала, известная по программам "Погода" и утреннему шоу "Подъем", Светлана Рыжук проходит сложное лечение онкологического заболевания.

Звезда поделилась, что борется с раком молочной железы с метастазами в печень и кости. Для тщательного обследования она поехала из Луцка в Киев, а затем, накопив средств - в Германию, где сейчас ее лечение покрывает страховая компания. По словам Светланы, ежемесячные расходы компании на нее составляют около 5-10 тыс. евро.

Относительно выздоровления - врачи дают неоднозначные прогнозы. По словам знаменитости, в Украине врачи уверяли, что с этим диагнозом можно прожить долгую жизнь. Однако в Германии, где она сейчас проходит химиотерапию, объяснили: это хроническая болезнь, с которой придется научиться жить постоянно - лечение, ремиссия, снова лечение.

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"Год назад в мае я узнала о своем онкодиагнозе и я начала лечение. Но только через год мы переехали в Берлин искать новые методы. У меня сейчас онкология молочной железы с метастазами в печень и кости. Врачи говорят разное. В Украине говорили, что вылечат и я буду жить долго и счастливо. Врачи более практичные в Германии говорят, что это на всю жизнь", - призналась Светлана в интервью Славе Демину.

Светлана Рыжук

Химиотерапию Рыжук получает еженедельно по четыре процедуры в месяц. Звезда призналась, что столкнулась и с рядом побочных эффектов. Но несмотря на это, она отмечает, что в целом чувствует себя лучше.

"Раз в неделю химиотерапия. Четыре раза в месяц. Есть перерыв неделю-две, когда ты отдыхаешь и приходишь в себя. И потом снова. Изменения происходят, но я лучше стала чувствовать себя. Очень пересыхают слизистые, немеют пальцы рук и ног. Иногда трудно ходить - очень быстро наступает усталость. На солнце вообще невозможно находиться. Но морально я чувствую себя гораздо лучше, чем до постановки диагноза. Самое страшное - это когда ты не можешь ходить после большой дозы химиотерапии. Ты просто не можешь встать, нет сил стоять. Но врач мне понемногу дает химии и я успеваю отходить", - добавила экс-ведущая.

Светлана также поделилась, как рассказала обо всем своей дочери: "Она знала заранее, что мы едем в Берлин лечить маму. О выпадении волос я ее готовила целый месяц, но она все равно плакала. Но я объяснила, что все будет хорошо".

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