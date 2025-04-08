Звезда "Полицейской академии" Стив Гуттенберг разводится с женой

Стив Гуттенберг с женой / © Associated Press

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Американский актер и продюсер Стив Гуттенберг, который сыграл роль курсант Кэри Магоуни в фильме "Полицейская академия“, разводится с женой, журналисткой Эмили Гуттенберг.

Инициатором разрыва стал именно артист, о чем из официальных документов стало известно TMZ. Стив Гуттенберг подал на развод 4 апреля. Как причину он указал “непримиримые разногласия”.

Стив Гуттенберг с женой / © Associated Press

К слову, актер, которому сейчас 66 лет, прожил в браке с молодой женой в течение шести лет. Общих детей у супругов нет. Тем не менее, перед женитьбой они подписывали брачное соглашение, согласно которому Гуттенберг должен выплачивать бывшей избраннице алименты.

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Напомним, в прошлом году еще одна голливудская супруга ошеломила новостью о разводе. Речь идет о певице Дженнифер Лопес и актере Бене Аффлеке. Недавно артист впервые назвал причину их развода. Также актер поделился, какова его бывшая жена на самом деле.