Звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк набрала лишние кило и рассекретила свой вес

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша", пожаловалась на лишние килограммы.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что уже полгода не тренировалась в спортзале. Кроме того, у звезды сейчас ненормированное питание и сбитый режим. По словам Антонины, это все сказалось на ее теле. Она набрала лишние килограммы.

"Более чем полгода я не была в зале. И я просто даже боюсь становиться на эту всю историю, потому что сама же по себе чувствую, что немного я поднабрала. И зимние запасы, и лень, и ненормированное питание, и сбитый график и режим абсолютно…Лето близко, потому, девушки, кто со мной? Начинаем трансформацию", — поделилась актриса.

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

В настоящее время Антонина Хижняк весит 57,8 кило. Впрочем, артистка решительно настроена вернуть свое тело в форму. Итак, знаменитость начинает заниматься спортом и следить за питанием.

"Хотела бы я сказать, что это просто тяжелые кроссовки, но это не тяжелые кроссовки", — пошутила артистка, когда вставала на весы.

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Напомним, недавно блогер Игорь Пустовит шокировал, что поправился за два месяца на 10 кило. Звезда Сети рассекретил свой вес и признался, ради чего набрал лишние килограммы.

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