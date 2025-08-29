ТСН в социальных сетях

Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов напугал фото из больницы под капельницей

Артист признался, как сейчас себя чувствует.

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов, который снимался в сериале "Поймать Кайдаша", заставил поклонников сильно поволноваться за него.

Артист в своем Instagram сообщил, что попал в больницу. Знаменитость опубликовал фото, где он лежит в больничной палате, а к его руке присоединена система капельницы. В подробности Григорий Бакланов вникать не стал. Артист лишь посоветовал поклонникам делать регулярные обследования организма.

"И такое бывает. Берегите себя. А именно — вовремя делайте обследования", — говорит артист.

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Впоследствии актер вышел на связь. Он поблагодарил за поддержку и отметил, что уже чувствует себя хорошо. Артист отметил, что в Украине замечательные врачи. Через день его уже выписали из больницы. Более того, Григорий Бакланов продолжает работать и участвовать во всех запланированных мероприятиях.

"Спасибо за поддержку! Прошу прощения, что напугал. Все хорошо! Наши врачи действительно лучшие, и через день уже смог выписаться. Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем", — добавил актер.

Пост Григория Бакланова / © instagram.com/baklanov.gr

Пост Григория Бакланова / © instagram.com/baklanov.gr

Напомним, недавно фотограф Соня Плакидюк показалась в больнице. Знаменитость сообщила, что перенесла операцию.

