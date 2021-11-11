Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов признался, почему три года не мог жениться

Актер недавно женился.
Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим благодаря роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", рассказал, как начал встречаться с актрисой Анастасией Цымбалару.
Парочка недавно поженилась. Впрочем, их отношения были приятными не всегда. Будущие супруги познакомились во время учебы в театральном университете. Поначалу их отношения вообще не сложились, они просто ненавидели друг друга.
"Мы ненавидели друг друга. Мы ругались, у меня были истерики, я назначала Грише репетиции, он на них не приходил. Мы вообще не могли найти общий язык", — вспомнила Анастасия в программе "ЖВЛ".
Впрочем, кое-что изменило их ненависть. После очередной громкой ссоры они начали постепенно находить общий язык.
"У нас уже начиналась какая-то странная дружба. Он уже мог мне написать сообщение перед сном, пожелать спокойной ночи. Я понимала, что это уже не дружба, а симпатия", — говорит актриса.
Григорий долго не мог признаться в своих чувствах Анастасии. Впрочем, артистка сама спросила будущего мужа, что он к ней чувствует. К слову, впоследствии влюбленные стали жить вместе. Весной 2018 года Григорий сделал предложение Анастасии. Впрочем, свадьбу сыграли спустя три года.
"Мы решили поработать, у нас было много съемок, и мы снова перенесли все это на год. Через год случился карантин, было не до свадьбы, мы снова вошли в рабочий график. И вот этим летом мы решили, что это произойдет, ровно до того момента, пока нам не выслали наши рабочие графики", — вспоминает Анастасия.
К слову, у влюбленных не совпадали выходные, а тем более отпуска. Впрочем, парочка смогла выбить себе два дня на свадьбу. За короткое время они успели все организовать и стать мужем и женой.
Сейчас влюбленные наслаждаются своим счастьем и живут душа в душу. Уверяют, у них нет ревности ни в жизни, ни в работе. Они полностью доверяют друг другу и даже помогают советами на съемках.
Читайте также: