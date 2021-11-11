Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов признался, почему три года не мог жениться

Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов признался, почему три года не мог жениться

Актер недавно женился.

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим благодаря роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", рассказал, как начал встречаться с актрисой Анастасией Цымбалару.

Парочка недавно поженилась. Впрочем, их отношения были приятными не всегда. Будущие супруги познакомились во время учебы в театральном университете. Поначалу их отношения вообще не сложились, они просто ненавидели друг друга.

"Мы ненавидели друг друга. Мы ругались, у меня были истерики, я назначала Грише репетиции, он на них не приходил. Мы вообще не могли найти общий язык", — вспомнила Анастасия в программе "ЖВЛ".

Впрочем, кое-что изменило их ненависть. После очередной громкой ссоры они начали постепенно находить общий язык.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

"У нас уже начиналась какая-то странная дружба. Он уже мог мне написать сообщение перед сном, пожелать спокойной ночи. Я понимала, что это уже не дружба, а симпатия", — говорит актриса.

Григорий долго не мог признаться в своих чувствах Анастасии. Впрочем, артистка сама спросила будущего мужа, что он к ней чувствует. К слову, впоследствии влюбленные стали жить вместе. Весной 2018 года Григорий сделал предложение Анастасии. Впрочем, свадьбу сыграли спустя три года.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

"Мы решили поработать, у нас было много съемок, и мы снова перенесли все это на год. Через год случился карантин, было не до свадьбы, мы снова вошли в рабочий график. И вот этим летом мы решили, что это произойдет, ровно до того момента, пока нам не выслали наши рабочие графики", — вспоминает Анастасия.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

К слову, у влюбленных не совпадали выходные, а тем более отпуска. Впрочем, парочка смогла выбить себе два дня на свадьбу. За короткое время они успели все организовать и стать мужем и женой.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

Сейчас влюбленные наслаждаются своим счастьем и живут душа в душу. Уверяют, у них нет ревности ни в жизни, ни в работе. Они полностью доверяют друг другу и даже помогают советами на съемках.

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