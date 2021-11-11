Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов признался, почему три года не мог жениться

Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов признался, почему три года не мог жениться

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

Актер недавно женился.

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим благодаря роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", рассказал, как начал встречаться с актрисой Анастасией Цымбалару.

Парочка недавно поженилась. Впрочем, их отношения были приятными не всегда. Будущие супруги познакомились во время учебы в театральном университете. Поначалу их отношения вообще не сложились, они просто ненавидели друг друга.

"Мы ненавидели друг друга. Мы ругались, у меня были истерики, я назначала Грише репетиции, он на них не приходил. Мы вообще не могли найти общий язык", — вспомнила Анастасия в программе "ЖВЛ".

Впрочем, кое-что изменило их ненависть. После очередной громкой ссоры они начали постепенно находить общий язык.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / © instagram.com/baklanov.gr
Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

"У нас уже начиналась какая-то странная дружба. Он уже мог мне написать сообщение перед сном, пожелать спокойной ночи. Я понимала, что это уже не дружба, а симпатия", — говорит актриса.

Григорий долго не мог признаться в своих чувствах Анастасии. Впрочем, артистка сама спросила будущего мужа, что он к ней чувствует. К слову, впоследствии влюбленные стали жить вместе. Весной 2018 года Григорий сделал предложение Анастасии. Впрочем, свадьбу сыграли спустя три года.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / © instagram.com/baklanov.gr
Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

"Мы решили поработать, у нас было много съемок, и мы снова перенесли все это на год. Через год случился карантин, было не до свадьбы, мы снова вошли в рабочий график. И вот этим летом мы решили, что это произойдет, ровно до того момента, пока нам не выслали наши рабочие графики", — вспоминает Анастасия.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / © instagram.com/baklanov.gr
Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

К слову, у влюбленных не совпадали выходные, а тем более отпуска. Впрочем, парочка смогла выбить себе два дня на свадьбу. За короткое время они успели все организовать и стать мужем и женой.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / © instagram.com/baklanov.gr
Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / instagram.com/baklanov.gr

Сейчас влюбленные наслаждаются своим счастьем и живут душа в душу. Уверяют, у них нет ревности ни в жизни, ни в работе. Они полностью доверяют друг другу и даже помогают советами на съемках.

Читайте также:

Следующая публикация