Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов спустя год после развода закрутил новый роман: "Не прячусь"

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

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Украинский актер Григорий Бакланов впервые за долгое время раскрыл подробности личной жизни.

Звезда заявил, что после разрыва 10-летних отношений с актрисой Анастасией Цимбалару в 2024 году снова влюблен. Так, актер признался, что в новых отношениях он счастлив, но показывать девушку не торопится. Так же подробностей об избраннице пока раскрывает, но добавил, что уже был знаком с ней задолго до начала романа, который начался весной этого года.

"Я сейчас в отношениях. Счастлив с самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения. Как и раньше, считаю, что "счастье любит тишину". Нет, не прячусь, это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Надо жить нормальной жизнью. Тем более, когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты - есть ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет", — рассказал Бакланов в интервью Мирославе Мандзюк.

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Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

По словам артиста, пока что с девушкой они живут отдельно, но он не исключает, что в будущем они съедутся. Более того, звезда также поделился, что мечтает о детях.

К слову, Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов объявили о разводе в начале прошлого года. Причины разрыва пара предпочитала не комментировать, сохраняя уважение к личному пространству друг друга.

Напомним, недавно Олег Винник также приоткрыл завесу личной жизни и признался, где живет вместе с семьей во время войны.