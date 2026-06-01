Звезда "Поймать Кайдаша" беременна первенцем и показала заметно округлившийся животик

Кристина Корчинская / © facebook.com/chrystyna.fedorak

Реклама

Украинская актриса Кристина Корчинская, которая в сериале «Поймать Кайдаша» сыграла роль бухгалтерши, беременна первенцем.

Радостную новость артистка объявила в Instagram. Знаменитость опубликовала серию нежных черно-белых кадров. На фотографиях актриса позировала вместе с мужем. Кристина Корчинская была изображена в черных брюках и белой рубашке. Наряд совсем не скрывал уже заметно округлившегося животика артистки.

«Сначала были ты и я. Теперь есть мы. Наш новый мир», — подписала фотографии артистка.

Реклама

Кристина Корчинская с мужем

Между тем в интервью изданию Oboz.ua Кристина Корчинская раскрыла больше подробностей о ее беременности. Знаменитость долгое время скрывала пополнение в семье, а это же решилась рассказать. Актриса будет рожать первенца летом. Сейчас Кристина находится в декрете, однако после родов долго без дела сидеть не планирует. Кстати, артистка уже и знает пол первенца, но пока держит интригу.

Кристина Корчинская

«Пока не хочу об этом говорить, но мы уже знаем пол ребенка. Честно говоря, для нас вообще не имело значения: мальчика или девочку ждем. Это наш первый ребенок, поэтому главное, чтобы все было хорошо», — заверила артистка.

Кристина Корчинская с мужем

Отметим, Кристина Корчинская в девичестве была Федорак. Замуж артистка вышла летом 2024 года. Избранником актрисы стал возлюбленный Янис Корчинский. Сейчас пара ждет рождения первенца в их семье.

Напомним, сейчас ведущая Соломия Витвицкая тоже в положении. Недавно знаменитость раскрыла, как проходит ее первая беременность в 45 лет и с какими сложностями она столкнулась.

Реклама

Новости партнеров