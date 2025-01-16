Звезда "Поймать Кайдаша" Хижняк откровенно рассказала о неудачном браке и что стало причиной развода

Украинская актриса, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк прокомментировала неудачный брак с первым мужем Андреем.

Знаменитость откровенно призналась, что пыталась строить вокруг себя образ "идеальной жены". Артистка была прекрасной хозяйкой, относилась ко всему с пониманием, все разрешала и не устраивала ссоры. Однако, как говорит Хижняк в интервью Славе Демину, в браке она не была собой. В конце концов, актриса прекратила из себя кого-то строить, а отношения с мужем дали трещину.

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

"В первом браке я играла в "хорошую девочку". Идеальная хозяйка, идеальная жена, та, что понимает, не выносит мозг, все позволяет. Мне казалось, что я была не собой. Мне казалось, что я должна была быть идеальной, чтобы меня ценили, любили, понимали, что вот я такая хорошая. Но ведь все равно от себя ты не уйдешь", — призналась артистка.

После развода Антонина Хижняк начала встречаться с коллегой, актером Алексеем Боднаром. Однако осенью 2023 года артистка объявила об их разрыве. Знаменитость убеждена, что это должно было произойти. Наконец, партнеры разошлись своими путями. Как убеждена актриса, это послужило толчком для перемен друг в друге.

Антонина Хижняк и Алексей Боднар / Фото: instagram.com/tonya_actress

"Не растворялась. Даже тогда, когда можно было, я не делала этого. Я вспоминаю кучу моментов, где я была и мягкая, и нежная. Мне, кажется, причина не в этом. Мне кажется, мы сыграли друг для друга роль .Мы до сих пор общаемся, я вижу, как он изменился. Нам нужно было это пройти, чтобы это стало толчком для перемен друг в друге", - убеждена актриса.

Напомним, недавно актриса Елена Светлицкая объявила о разводе с мужем. Артистка в течение девяти лет прожила в браке с избранником.

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