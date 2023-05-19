Звезда "Поймать Кайдаша" Хижняк показалась с забинтованным глазом и сообщила об операции

Артистка призналась, что ее спасло своевременное обращение к врачам.
Украинская актриса, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Я – Надія" Антонина Хижняк заставила поклонников беспокоиться о своем здоровье.
Как рассказала артистка, она была вынуждена немедленно обратиться к врачам, ведь еще немного, и ничего невозможно было бы изменить. Хижняк поделилась, что она сделала операцию на глазах. Впрочем, что именно с ней произошло, актриса не вдавалась в подробности:
"Благодарю офтальмологическое отделение Клинической больницы номер три города Киева за профессиональность и индивидуальный подход к каждому пациенту (и за медсестер, которые фразой "ну что пираты, пойдем в палаты" просто сделали мой день). На этот раз меня спасло своевременное обращение к врачам и срочное оперативное вмешательство. Берегите свое здоровье, прислушивайтесь к своему телу и будьте здоровы!" – рассказала Хижняк.
Также она поблагодарила за поддержку своего возлюбленного, актера Александра Боднара, который в этот непростой момент был рядом с ней.
Хижняк рассказала, что из-за этой операции ей придется пропустить спектакль "Основной инстинкт" в Одессе. Однако артистка пообещала, что к премьере спектакля во Львове, который должен состояться 26 мая, оно обязательно поправится и выйдет на сцену.
Напомним, ранее Антонина Хижняк ошеломила откровенным признанием, что в Украине некоторые студии дубляжа до сих пор пытаются переозвучить сериалы с российскими актерами.
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