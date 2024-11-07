Звезда "Поймать Кайдаша" Хижняк призналась, встретила ли новую любовь после разрыва с бойфрендом

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая снималась в сериале "Поймать Кайдаша", заговорила о личной жизни.

Знаменитость в конце прошлого года разошлась с бойфрендом Александром Боднаром. После этого личную жизнь артистка тщательно скрывает. Однако в программе "Ранок у великому місті" Антонина Хижняк открыла занавес. Актриса призналась, что сейчас ее сердце занято, но не любовью, а работой и семьей.

"Свободно ли мое сердце – трудно сказать. Сейчас в моем сердце работа и семья: ребенок, брат, бабушка", — поделилась знаменитость.

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Звезда кино также признается, что не спешит начинать новые отношения. Более того, после разрыва с бывшим актриса не ходит на свидания. Антонина Хижняк коротко объясняет, что просто не попался ей этот человек. Кстати, в соцсетях актриса любви тоже не ищет. Как говорит знаменитость, "адекватные мужчины ей там не встречаются".

"На свидание не хожу. С кем? Адекватные мужчины в Instagram мне не пишут", — рассказала актриса.

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Напомним, а вот певица Мила Нитич недавно встретила любовь. Более того, исполнительнице бойфренд сделал предложение, а она ответила согласием. Артистка уже рассказывала, чем занимается ее жених и когда они планируют сыграть свадьбу.

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