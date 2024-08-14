Звезда "Поймать Кайдаша" Хижняк призналась, живет ли вместе с мужем и общается ли ее сын с отцом

Известная украинская актриса, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк откровенно призналась, живет ли вместе с мужем и общается ли ее сын с отцом.

В своем Instagram знаменитость решила пообщаться с подписчиками. Антонина получила от фанатов немало вопросов, не обошлось и без личных. В частности, у звезды поинтересовались, живет ли она вместе с мужем. Хижняк отметила, что с избранником она развелась более четырех лет назад. Теперь она живет только с 7-летним сыном.

"С мужем я не проживаю, потому что я разведена около четырех с половиной лет. Развод наш произошел еще до моей Instagram-эры, когда у меня там еще вообще не было подписчиков, и я вообще не считала нужным говорить что-то о личном", — отметила актриса.

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Также Антонина Хижняк призналась, что с бывшим мужем осталась в нормальных отношениях. Их общий сын Маским общается с папой, а актриса не мешает этому.

"Сын общается с отцом, я никогда не мешала их общению. Мы остались в нормальных отношениях после развода, поэтому сейчас вот так", — добавила артистка.

Антонина Хижняк с сыном / Фото: instagram.com/tonya_actress

Отметим, о личной жизни Антонины Хижняк мало известно. Она была замужем и воспитывает от экс-мужа сына. Около трех лет знаменитость была в отношениях с актером Александром Боднаром, однако их пути разошлись.

Напомним, недавно певица Камалия впервые назвала причину развода с Мохаммадом Захуром. Оказалось, что на это повлияла дочь пакистанского бизнесмена от предыдущего брака с россиянкой.

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