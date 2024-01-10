Звезда "Поймать Кайдаша" Хижняк поделилась лайфхаком, как купить билеты на поезд без перекупщиков

Украинская актриса Антонина Хижняк поделилась с поклонниками, как она переплатила вдвое больше перекупщикам за билеты в Хелм из Киева.

Артистка, планировавшая маршрут из Киева в Хелм, рассказала, что когда смотрела билеты по этому маршруту на сайте "Укрзализныци", то их уже не было. Тогда Хижняк пришлось заплатить вдвое больше перекупщикам.

Когда артистка получила свои билеты, она поняла, как работает эта схема и рассказала о ней поклонникам:

"Приложение "Укрзализныци" (намеренно или нет) не показывает проходные станции на поезда в Хелм. Так как их приобрести без "помощи" перекупщиков? Сейчас на одном примере покажу вам как это сделать. Если вам нужно билеты из Киева, а приложение говорит что билеты не найдены, попробуйте ввести пункт отправления раньше Киева, например, станцию им.Т.Шевченко (Смела). И вуаля! Билеты есть на другой поезд, который имеет остановку в Киеве, но "Укрзализныця" упорно "скрывает" этот рейс. Такая простая опция, но как экономит вам время и деньги!" – поделилась лайфхаком Хижняк.

Антонина Хижняк о схеме работы перекупщиков / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антонина Хижняк о схеме работы перекупщиков / Фото: instagram.com/tonya_actress

Также артистка возмущенно обратилась ко всем перекупщикам и отметила, что своими недобросовестными действиями, скупая все билеты за пару минут, создают искусственный дефицит и обворовывают потом своих же сограждан.

Вместе с тем актриса попросила "Укрзализныцю" обратить на это внимание: "Надеюсь, после этого поста "Укрзализныця" обратит внимание на недостатки приложения, а перекупщики немного "попустятся".

Напомним, что на днях Антонина Хижняк вместе со звездной подругой Анной Саливанчук отправилась на отдых в Португалию, откуда поделились атмосферными фото.

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