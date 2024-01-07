Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезда "Поймать Кайдаша" Хижняк удивила, как выглядела 16 лет назад в студенческие годы

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1858
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезда "Поймать Кайдаша" Хижняк удивила, как выглядела 16 лет назад в студенческие годы

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Артистка показала фото 16-летней давности.

Украинская актриса Антонина Хижняк показала, как выглядела в студенческие годы, когда она еще не стала популярной.

Знаменитость порадовала фанатов архивным контентом в своем Instagram. Хижняк опубликовала фотографии, сделанные 16 лет назад. Будущая актриса тогда стала студенткой первого курса театрального университета имени Карпенко-Карого.

На архивных фото Антонину просто не узнать. Улыбающаяся актриса предстала перед камерой с прической с двумя хвостиками, в розовых колготках, мини-юбке и черной кофточке.

Антонина Хижняк 16 лет назад / © instagram.com/tonya_actress
Антонина Хижняк 16 лет назад / Фото: instagram.com/tonya_actress

"1 сентября 2007 год, наше "посвящение" в студенты. Передаю этой девочке в розовых колготах привет из будущего. Ты не могла знать, в каком мире мы будем жить. И сейчас я тоже не знаю, какое будущее нас ждет. Но хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться и верить, несмотря ни на что! Так, как в тот вечер, когда я чувствовала, что начинается новая эра моей жизни", — подписала архивные фото знаменитость.

Антонина Хижняк 16 лет назад / © instagram.com/tonya_actress
Антонина Хижняк 16 лет назад / Фото: instagram.com/tonya_actress

Напомним, недавно певец Позитив радовал поклонников архивным контентом. Музыкант показал, как выглядел в школьные годы на новогоднем празднике.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1858
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация