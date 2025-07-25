Звезда "Поймать Кайдаша" признал свою зависимость от азартных игр и признался, кто его спас

Виктор Жданов

Реклама

Известный украинский актер Виктор Жданов, которого зрители знают по роли Омелька Кайдаша в сериале "Поймать Кайдаша" и по участию в фильме "Киборги", впервые публично рассказал о тяжелом периоде в жизни, когда стал зависимым от игровых автоматов.

В откровенном интервью журналистке Алине Доротюк артист признался, что в свое время ненадолго, но его охватила страсть, которая могла разрушить не только его карьеру, но и жизнь. Жданов вспомнил, как все началось: "Мы сидели в ночном клубе с 22:00 до 4 утра. Одно выступление в 23:00, второе - в 02:00, третье - в 03:30. Рядом игровые автоматы. Нечего было делать. Нищета тоже забрасывает тебя туда бессознательно".

Актер признался, что долго скрывал проблему, пока не столкнулся с ультиматумом от своей тогдашней жены — актрисы Елены Хохлаткиной: "Она сказала: или семья, или автоматы. Я выбрал семью".

Реклама

Виктор Жданов с семьей

Пара прожила вместе более 17 лет. Познакомились в Донецком украинском театре, где работали вместе. В 2014 году из-за войны были вынуждены покинуть город и переехали в Киев. Хотя официально брак не расторгли, сейчас уже не вместе. Впрочем, им удалось сохранить дружеские, теплые отношения.

"У меня никогда не было обиды. То, кем я являюсь сейчас — это ее заслуга. Она не дала мне сломаться", — растрогал Жданов.

Но даже после развода актер искренне благодарит Елену за ее роль в его жизни и не скрывает глубокого уважения: "Я всегда говорил, говорю и буду говорить о ней с уважением. То, кем я являюсь сейчас это большая ее заслуга".

К слову, у супругов есть двое детей. Дочь Оксана Жданова пошла по отцовскому пути и стала актрисой Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, а сын учился на оператора.

Реклама