Звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк насмешил архивными фото из школы и удивил, как выглядел

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал, как выглядел во время учебы в старших классах школы.

В своем Instagram знаменитость опубликовал серию смешных фото с друзьями. На картинках заметно, что юношеские годы Тараса были очень веселыми. Они постоянно собирались с друзьями и придумывали для себя приключений.

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пока свою школьную жизнь Цымбалюк вспоминает с особым трепетом. По его словам, именно тогда он сформировал свою личность.

"Школьные годы были прекрасны. Беззаботные и фундаментальные… Конечно, в первую очередь благодаря вот этим людям на фото. Энергия, которая возникала, когда мы виделись, была бесценна! У меня произошла клевая перезагрузка в 9-10-м классе. В моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе, появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека, где можно было повзрослеть за пару часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра) и личный, интуитивный выбор школьных предметов, начавших наконец меня интересовать", - рассказал актер.

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также знаменитость вспомнил несколько лучших воспоминаний с тех юношеских времен и растрогал своих фанов.

"Мы кайфовали от школьных лет в старших классах, дополняли друг друга… Например, очень ждали обед в столовой, репетировали что-то постоянно, ездили на фестивале и соревнования, часто ходили в компьютерный клуб. Сейчас, бывает, почувствую где-то запах той котлеты или супа из школьной столовой... И вдруг заносит так далеко (в 2005-2007 годы) в те неповторимые воспоминания. И мурашки по телу от радости, что я еще "ношу" это все в себе...", - добавил Тарас.

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк в школьные годы / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно избранница Тараса Цымбалюка показала, как она подговорила друзей актера и организовала масштабный сюрприз на его 34-летие.

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