Звезда "Поймать Кайдаша" устроился на работу в такси и рассказал, как его узнают пассажиры

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", украинский актер Роман Ясиновский, который ранее рассказывал о броне от мобилизации, устроился на работу в такси.

Водителем артист начал работать еще во время пандемии коронавируса. Съемки тогда прекратились, а знаменитости были необходимы средства, и он сменил профессию. Роман Ясиновский работал водителем почтовой службы. Во время войны у звезды сериалов и кино тоже есть подработка. Он работает таксистом.

"Во время пандемии я работал водителем почтовой службы. Съемок не было, деньги быстро тратились, позвонил другу, у которого есть транспортная компания. Он помог устроиться в компанию по международным перевозкам. Я вот сейчас, например, порой продолжаю таксовать", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Роман Ясиновский / Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Роман Ясиновский говорит, что случается такое, когда его узнают пассажиры. Иногда он это скрывает или делает вид, что клиенты ошиблись. Однако иногда Ясиновский признается, что действительно актер. Когда пассажиры просят сделать совместную фотографию – артист не отказывает.

"Бывает такое (узнают – прим. ред.). Говорят: "Вы так похожи на одного актера". "Все так говорят", – отвечаю. Иногда начинаю импровизировать – меняю голос, интонации. Ну якобы бы это не я. А иногда откровенно признаюсь: да, артист. Просят сфотографироваться – не отказываю. Недавно была смешная ситуация: девушка, садившаяся в авто в компании друзей, увидев меня, принялась громко восторженно кричать. Смеюсь: "Тихо-тихо", - признается актер.

Роман Ясиновский / Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Правда, Роман Ясиновский делится, что его узнают не так часто, ведь обычно из-за одежды его лица сложно разглядеть. Однако благодаря работе таксистом артист открыл для себя нечто особенное. В частности актер признается, что пассажиры часто рассказывают ему интересные жизненные истории. Кстати, одну из таких скоро экранизируют.

"Такие случаи бывают не так часто, потому что обычно езжу в шапке, в капюшоне каком-то. Конечно, работаю ради заработка, но это еще и очень интересно – сколько историй мне пришлось услышать! Очень часто люди невероятно открываются в пути, особенно когда это какие-то длинные поездки. На одну из историй даже уже пишется короткометражка знакомым драматургом, которому пересказал интересную встречу", — добавил артист.

Напомним, недавно Роман Ясиновский поделился, в каких отношениях остался с бывшей супругой Викторией Литвиненко после развода. Артист также рассказал о совместном воспитании 12-летней дочери.

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