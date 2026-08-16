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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "Поймать Кайдаша" впервые стала мамой и показала новорожденную на фото

Кристина Корчинская родила дочь.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Кристина Корчинская

Кристина Корчинская

Украинская актриса театра и кино Кристина Корчинская впервые стала мамой.

Звезда сериала «Поймать Кайдаша» родила дочь неделю назад и только сейчас рассказала о пополнении в семье. Радостной новостью актриса поделилась в Instagram. Сначала она показала фото бирки из роддома, на которой были указаны дата и время рождения малышки, а также ее параметры.

Как оказалось, дочь Кристины родилась еще 7 августа в Коломые, Ивано-Франковской области. Все это время звезда и ее муж Янис Корчинский не спешили рассказывать о пополнении в семье и наслаждались первыми днями отцовства без внимания.

Кристина Корчинская родила

Кристина Корчинская родила

Имя девочки супруги пока не рассекречивают. В то же время известно, что при рождении кроха весила более четырех килограммов, а ее рост составил 58 сантиметров.

Актриса также показала первые прогулки с дочкой и нежные домашние кадры. Корчинская щемя обратилась к малышке и поблагодарила ее за то, что она выбрала именно ее с Янисом своими родителями.

«Уже неделю, как мы мама и папа. Спасибо Тебе, наше маленькое чудо», — написала новоиспеченная мама.

Кристина Корчинская с дочерью

Кристина Корчинская с дочерью

Кристина Корчинская с дочерью и мужем

Кристина Корчинская с дочерью и мужем

К поздравлениям присоединились коллеги Кристины, в том числе актеры и команда театра имени Франко, где она работает. Поклонники также засыпали супругов теплыми пожеланиями и поздравили с рождением дочери.

  • Поздравляем счастливых родителей с этим невероятным событием! Пусть малыш растет здоровым, счастливым и каждый день дарит своим родным еще больше радости!

  • Самые искренние поздравления! Растите здоровые

  • Поздравляем, дорогие родители. Счастливой судьбы вашей дочери

Напомним, недавно спортсменка Ольга Харлан тоже стала мамой. Прошло уже два месяца от родов и звезда показала нежные фото дочери.

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