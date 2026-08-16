Звезда "Поймать Кайдаша" впервые стала мамой и показала новорожденную на фото

Кристина Корчинская

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Украинская актриса театра и кино Кристина Корчинская впервые стала мамой.

Звезда сериала «Поймать Кайдаша» родила дочь неделю назад и только сейчас рассказала о пополнении в семье. Радостной новостью актриса поделилась в Instagram. Сначала она показала фото бирки из роддома, на которой были указаны дата и время рождения малышки, а также ее параметры.

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Как оказалось, дочь Кристины родилась еще 7 августа в Коломые, Ивано-Франковской области. Все это время звезда и ее муж Янис Корчинский не спешили рассказывать о пополнении в семье и наслаждались первыми днями отцовства без внимания.

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Кристина Корчинская родила

Имя девочки супруги пока не рассекречивают. В то же время известно, что при рождении кроха весила более четырех килограммов, а ее рост составил 58 сантиметров.

Актриса также показала первые прогулки с дочкой и нежные домашние кадры. Корчинская щемя обратилась к малышке и поблагодарила ее за то, что она выбрала именно ее с Янисом своими родителями.

«Уже неделю, как мы мама и папа. Спасибо Тебе, наше маленькое чудо», — написала новоиспеченная мама.

Кристина Корчинская с дочерью

Кристина Корчинская с дочерью и мужем

К поздравлениям присоединились коллеги Кристины, в том числе актеры и команда театра имени Франко, где она работает. Поклонники также засыпали супругов теплыми пожеланиями и поздравили с рождением дочери.

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Поздравляем счастливых родителей с этим невероятным событием! Пусть малыш растет здоровым, счастливым и каждый день дарит своим родным еще больше радости!

Самые искренние поздравления! Растите здоровые

Поздравляем, дорогие родители. Счастливой судьбы вашей дочери

Напомним, недавно спортсменка Ольга Харлан тоже стала мамой. Прошло уже два месяца от родов и звезда показала нежные фото дочери.

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