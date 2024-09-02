Звезда "Поймать Кайдаша" вышла замуж и впервые показала мужа

Также артистка поделилась фото со сказочной свадьбы.
Украинская актриса Кристина Федорак, которая в сериале "Поймать Кайдаша" сыграла роль бухгалтера, вышла замуж.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Facebook. В частности, артистка опубликовала фото со свадьбы и призналась, что наконец-то может разделить с поклонниками свое счастье. В частности, влюбленные организовали праздник в традиционном стиле. Кристина надела платье-вышиванку, а вместо фаты она выбрала венок с белыми лентами. Возлюбленный актрисы был одет в рубашку и брюки.
Кстати, это впервые Кристина Федорак, которая уже взяла фамилию избранника и стала Корчинской, показала своего мужа. Раньше она тщательно скрывала его от публики и даже не делилась совместными кадрами.
"Наконец-то пора выложить самый главный момент. Теперь официально — Кристина Васильевна Корчинская. Много тепла и благодарности в душе. Спасибо любимому, родителям, друзьям, Богу", — подписала свадебные кадры актриса.
В общем, свадьбу молодожены праздновали в украинском стиле в горах. Праздничный день влюбленные разделили с близкими родными и друзьями.
Кстати, молодожены не только официально заключили брак, но и обвенчались. Актриса также показала фото с таинства.
Напомним, ранее актриса из сериала "Крепостная" Анастасия Нестеренко вышла замуж за актера Константина Темляка, который служит в рядах ВСУ. Артистка уже показывала, какой была их свадьба.
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