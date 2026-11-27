Аристарх Венес

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Звезда пропагандистского сериала «Кадеты», российский актер Аристарх Венес поплатился за поддержку развязанной Россией войны на украинских землях.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 26 ноября внес путиниста в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Соответствующее решение было принято после анализа медиа и социальных сетей. Аристарх Венес является активным сторонником захватнической политики диктатора путина. Актер участвует в пропагандистских мероприятиях, продвигает кремлевские нарративы и играет в провластных картинах, одна из которых вообще снималась в Мариуполе.

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Аристарх Венес в пропагандистском сериале «Кадеты»

Вообще Аристарх Венес активно ездит на временно оккупированные территории Украины. Там он участвует в культурно-пропагандистских мероприятиях и оправдывает войну. Кроме того, артист еще и помогает захватчикам, чем напрямую спонсирует ужасную войну. Он собирает оккупантам так называемую гуманитарную помощь и героизирует их преступления на территории Украины.

Отметим, что не только россияне поддерживают войну в Украине. Среди путинистов еще и уроженцы Украины, например, скандальный шоумен Никита Джигурда. Правда, предателю сейчас несладко живется в РФ. Недавно путиниста экстренно забрали в реанимацию с инфарктом.

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