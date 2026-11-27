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Звезда пропагандистских "Кадетов" поплатился за поддержку войны в Украине
Аристарх Венес является ярым сторонником захватнической политики путина. Такая позиция скандального актера принесла свои последствия.
Звезда пропагандистского сериала «Кадеты», российский актер Аристарх Венес поплатился за поддержку развязанной Россией войны на украинских землях.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 26 ноября внес путиниста в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Соответствующее решение было принято после анализа медиа и социальных сетей. Аристарх Венес является активным сторонником захватнической политики диктатора путина. Актер участвует в пропагандистских мероприятиях, продвигает кремлевские нарративы и играет в провластных картинах, одна из которых вообще снималась в Мариуполе.
Вообще Аристарх Венес активно ездит на временно оккупированные территории Украины. Там он участвует в культурно-пропагандистских мероприятиях и оправдывает войну. Кроме того, артист еще и помогает захватчикам, чем напрямую спонсирует ужасную войну. Он собирает оккупантам так называемую гуманитарную помощь и героизирует их преступления на территории Украины.
Отметим, что не только россияне поддерживают войну в Украине. Среди путинистов еще и уроженцы Украины, например, скандальный шоумен Никита Джигурда. Правда, предателю сейчас несладко живется в РФ. Недавно путиниста экстренно забрали в реанимацию с инфарктом.