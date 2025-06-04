Луселия Сантуш

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Бразильская актриса Луселия Сантуш, которая в 2018 году бывала в Украине и изрядно восхищалась Киевом, возмутила приездом в Россию.

В частности, она побывала в столице страны-агрессора Москве. О своем путешествии в РФ актриса сообщила в Instagram-stories. Луселия Сантуш опубликовала фото, на котором позирует на крыше многоэтажки. В отметке артистка указала, что кадр был сделан в Москве.

В РФ она решила приехать не одна. Компанию ей составил сын. Он тоже публиковал фото, как они прогуливаются по улицам Москвы и посещают местные рестораны. На одном из кадров сын актрисы вообще показал изображение георгиевской ленты, которая в Украине с 2017 года находится под запретом. Цель своего визита в Россию они не сообщали.

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Луселия Сантуш с сыном в Москве

Отметим, в 2018 году Луселия Сантуш приезжала в Украину. В частности, она побывала в таких городах, как Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Черновцы и Одесса. Особенно актриса восхищалась столицей Украины. Кстати, во время визита в Харьков Луселия даже пела несколько строк из песни "Червона рута". Когда в Украине началась полномасштабная война, актриса никоим образом это не комментировала и не осуждала преступные действия России.

Напомним, недавно американский рэпер Tyga оскандалился приездом в Россию, где успел дать концерт. Однако россияне отблагодарили его своим "особым гостеприимством". У рэпера прямо во время выступления стащили с пальца дорогой перстень.