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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
309
Время на прочтение
2 мин

Звезда "Рабыни Изауры" Сантуш, которая была в Украине и восхищалась Киевом, возмутила приездом в Москву

Актриса решила путешествовать по России, которая развязала в Украине войну.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Луселия Сантуш

Луселия Сантуш

Бразильская актриса Луселия Сантуш, которая в 2018 году бывала в Украине и изрядно восхищалась Киевом, возмутила приездом в Россию.

В частности, она побывала в столице страны-агрессора Москве. О своем путешествии в РФ актриса сообщила в Instagram-stories. Луселия Сантуш опубликовала фото, на котором позирует на крыше многоэтажки. В отметке артистка указала, что кадр был сделан в Москве.

В РФ она решила приехать не одна. Компанию ей составил сын. Он тоже публиковал фото, как они прогуливаются по улицам Москвы и посещают местные рестораны. На одном из кадров сын актрисы вообще показал изображение георгиевской ленты, которая в Украине с 2017 года находится под запретом. Цель своего визита в Россию они не сообщали.

Луселия Сантуш с сыном в Москве

Луселия Сантуш с сыном в Москве

Отметим, в 2018 году Луселия Сантуш приезжала в Украину. В частности, она побывала в таких городах, как Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Черновцы и Одесса. Особенно актриса восхищалась столицей Украины. Кстати, во время визита в Харьков Луселия даже пела несколько строк из песни "Червона рута". Когда в Украине началась полномасштабная война, актриса никоим образом это не комментировала и не осуждала преступные действия России.

Напомним, недавно американский рэпер Tyga оскандалился приездом в Россию, где успел дать концерт. Однако россияне отблагодарили его своим "особым гостеприимством". У рэпера прямо во время выступления стащили с пальца дорогой перстень.

Дата публикации
Количество просмотров
309
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