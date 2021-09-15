Звезда реалити-шоу Стивен Беар опубликовал в Сети видео секса со своей любимой

Звезда реалити-шоу Стивен Беар опубликовал в Сети видео секса со своей любимой

Мужчина шокировал пользователей.

Звезда британских реалити-шоу Стивен Беар шокировал поклонников выходкой.

Актер запостил в Сеть видео секса со своей девушкой, Джессикой Смит. Так, во время отдыха с любимой в Турции 31-летний мужчина и его 22-летняя избранница сняли порнографическое видео. Его Стивен разместил на своей странице в Twitter.

В ролике пара занимается сексом полностью обнаженной на кровати под музыку. Смит была прикована к постели наручниками. Вокруг валялись деньги, а на столике, вероятно, были наркотики.

Стивен Беар и Джессика Смит / instagram.com/b19_8ear

Свой пост Беар подписал так: "Крошка... Мы должны прятать деньги под кроватью". В ответ на это, Джессика написала, что у них там "дилдо".

В комментариях немало пользователей раскритиковали пару за секс-видео. Впрочем, похоже, влюбленных это не беспокоит. Более того, Стивен хвастался, что однажды так заработал миллион долларов всего за полсуток.

Стивен Беар и Джессика Смит / instagram.com/jesslilysmith

Как пишет издание The Sun, в Турции все наркотики строго запрещены, поэтому тех, кто покупает, принимает и сохраняет наркотические вещества, могут приговорить к заключению на срок от двух до пяти лет.

Также актер заявил, что они с девушкой планируют переехать в Турцию и пожениться.

Напомним, на днях Ирина Сопонару полностью обнажилась и нарвалась на критику. Некоторые фолловеры не оценили фото актрисы.

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