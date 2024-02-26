Звезда "Реальной мистики" Елена Репина попала в скандал за распространение антиукраинских взглядов

Украинская актриса Елена Репина, известная своей ролью Веры Ивановны в сериале "Реальная мистика", попала в скандал из-за антиукраинских нарративов.

Так, на возмутительную ситуацию обратила внимание блогер Алина Доротюк. Она опубликовала видео, на котором Елена презирает участников Евромайдана и считает это историческое событие причиной начала полномасштабной войны:

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Гр*баный Майдан!", - отметила актриса.

Елена Репина. Фото: Facebook Елены Репиной

Кроме того, на своей Facebook-странице Репина продолжает делиться своими неоднозначными размышлениями в постах. В частности, спрашивает "почему за восемь лет никто мирно не уладил конфликт". И добавляет, что "презирает войну" и ее "сердце останавливается на кладбище".

"Для меня война началась 13 апреля 2014 года. Было невыносимо больно и непонятно почему, почему у нас? Почему дети Донбасса стали личинками колорада... И почему так круто перевернули историю? И победившие фашизм люди стали врагами? И вера, которой крещена наша земля князем Владимиром, стала ненужной? И почему за восемь лет, никто не захотел мирно уладить конфликт?", - говорится в одном из постов знаменитости.

Елена Репина. Фото: Facebook Елены Репиной

В настоящее время актриса продолжает играть роли в театрах в Киеве.

Напомним, недавно Злата Огневич вспомнила, как встретила войну в укрытии с известным казахским рэпером Jah Khalib и его беременной женой, а затем он продался России за кровавые рубли.

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