Звезда "Ривердейла" Камила Мендес выходит замуж после трех лет романа

Американская актриса Камила Мендес, известная зрителям как Вероника Лодж из сериала «Ривердейл», сказала «да» своему возлюбленному — музыканту, ютуберу и актеру Руди Манкузо.

Счастливым известием актриса поделилась в Instagram. Она опубликовала серию фото с момента предложения и поделилась эмоциями того вечера. Как стало известно People, 33-летний Манкузо сделал предложение 31-летней звезде в Лос-Анджелесе и устроил для нее настоящий сюрприз.

«Она думала, что идет на день рождения подруги, но вместо этого попала на особое событие — помолвку. Он сделал это очень по-особенному. Их история любви, как романтический фильм, в котором они играют главные роли», — рассказал источник изданию.

Предложение прозвучало в присутствии самых близких друзей и семьи. Руди подготовил все до мелочей — от музыки до символического кольца с большим бриллиантом. Праздник продолжался до поздней ночи. А после торжества новоиспеченные молодожены даже заскочили на вечеринку к актеру Глену Пауэллу, где все гости были в спортивных костюмах и с бокалами текилы.

К слову, возлюбленные впервые появились вместе в публичном пространстве еще в 2022-м, когда Камила поделилась фото с Руди в Instagram. Тогда они не комментировали свой роман, но их взгляды говорили все сами за себя. Через несколько месяцев актриса официально подтвердила отношения, запостив кадры с поцелуем в День всех влюбленных.