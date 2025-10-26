- Дата публикации
Звезда "Ривердейла" Камила Мендес выходит замуж после трех лет романа
Бойфренд актрисы Руди Манкузо сделал ей предложение довольно оригинальным способом.
Американская актриса Камила Мендес, известная зрителям как Вероника Лодж из сериала «Ривердейл», сказала «да» своему возлюбленному — музыканту, ютуберу и актеру Руди Манкузо.
Счастливым известием актриса поделилась в Instagram. Она опубликовала серию фото с момента предложения и поделилась эмоциями того вечера. Как стало известно People, 33-летний Манкузо сделал предложение 31-летней звезде в Лос-Анджелесе и устроил для нее настоящий сюрприз.
«Она думала, что идет на день рождения подруги, но вместо этого попала на особое событие — помолвку. Он сделал это очень по-особенному. Их история любви, как романтический фильм, в котором они играют главные роли», — рассказал источник изданию.
Предложение прозвучало в присутствии самых близких друзей и семьи. Руди подготовил все до мелочей — от музыки до символического кольца с большим бриллиантом. Праздник продолжался до поздней ночи. А после торжества новоиспеченные молодожены даже заскочили на вечеринку к актеру Глену Пауэллу, где все гости были в спортивных костюмах и с бокалами текилы.
К слову, возлюбленные впервые появились вместе в публичном пространстве еще в 2022-м, когда Камила поделилась фото с Руди в Instagram. Тогда они не комментировали свой роман, но их взгляды говорили все сами за себя. Через несколько месяцев актриса официально подтвердила отношения, запостив кадры с поцелуем в День всех влюбленных.