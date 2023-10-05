Звезда "Секретных материалов" Андерсон о своей поездке в Украину: "Бомбы падают на детей, я видела своими глазами"

Актриса призвала мир не быть безразличными к детям в Украине, пострадавшим из-за войны.

Американская актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая агента Скалли в сериале "Секретные материалы" призвала помочь детям в Украине, пострадавшим из-за полномасштабного вторжения РФ.

Андерсон записала видео, в котором показала жуткие кадры после ракетных обстрелов российскими оккупантами украинской земли, разбитые жилые дома, а также детей в бомбоубежищах:

"Бомбы до сих пор падают на детей в Украине. Я была там и видела своими глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они напуганы, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня на сайт War Child и задонатить всего пять фунтов", – призвала Андерсон в своем видео.

Джиллиан Андерсон призвала помочь детям, пострадавшим из-за полномасштабной войны в Украине

Она рассказала, что представители War Child находятся на передовой и помогают травмированным войной детям с едой, одеждой и неотложной психологической помощью. Актриса отметила, что многие дети продолжают проживать в бомбоубежищах, они потеряли свои дома, школы, людей, которые были для них дорогими.

"Защита детей в зоне боевых действий опасна и трудная работа. И War Child просто не сможет этого делать без вас. Поэтому, пожалуйста, сделайте донат сегодня", – попросила актриса.

Напомним, на днях известный британский актер Марк Стронг, звезда лент "Шерлок Голмс", "Кингсмен", "Загадочное убийство-2", "Рок-н-рольник", "Игра в имитацию", присоединился к команде послов UNITED24. Актер будет помогать восстанавливать школы в Украине, которые разбомбили российские оккупанты.

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