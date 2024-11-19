Звезда "Секса и города" сообщила о смерти отца после его 10-летней болезни

Американская актриса Кристин Дэвис рассказала о болезненной утрате папы.

Печальным известием 59-летняя артистка поделилась в фотоблоге. Дэвис отметила, что ее папа ушел из жизни в начале ноября. По словам Кристин, ее родной человек на протяжении последних 10 лет страдал болезнью Паркинсона. Так что в течение всего этого периода был под тщательным наблюдением врачей. Однако недуг, к сожалению, победил.

Дэвис вспомнила лучшие моменты с жизни отца и каким светлым, умным, человечным и трудолюбивым он был. К тому же поделилась, что накануне смерти он завещал семье достойно попрощаться с ним. Так, родные мужчины выполнили его последнюю волю, собравшись все вместе. В частности, послушали джазовый оркестр и узнали ряд интересных фактов о его жизни, которые он передал в наследие.

Мама и папа Кристин Дэвис

"Недавно умер мой папа. И вся семья собралась вместе, чтобы провести его в последний путь. Для этого он оставил детальную инструкцию. Это было прекрасное празднование с джазовым оркестром. Мы все узнали о нем что-то новое, ведь у него была необычная жизнь. Родился в хижине на реке в Северной Каролине, а в результате выступал во всем мире со своими исследованиями в области психологии. Он был учителем и очень это любил. Он был блестящим и светлым, потому люди так любили его. Последнее десятилетие он жил с болезнью Паркинсона. Я думаю о преданности, с которой о нем заботилась моя мама, его врачи и медицинская помощь на дому. И я очень благодарна за ту поддержку, которую он получил, и настойчивость, которую он проявил в очень жестокой и тяжелой борьбе. Я знаю, что многие из вас, наверное, заботятся о своих близких, и я знаю, какой это требует любви и энергии. Размышляю о всей нашей семье, а особенно о моей маме. Мы любим тебя, папа, и мы очень благодарны, что ты сделал нашу жизнь ярче и оставил нам так много", - растрогала актриса.

Напомним, недавно муж покойной актрисы Русланы Писанки показал ее могилу на киевском кладбище и как пришел навестить ее в особый день.

Читайте также: