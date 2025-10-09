Звезда "Секса в большом городе" Паркер спустя 20 лет встретилась с Барышниковым, сыгравшим ее избранника-россиянина

Сара Джессика Паркер и Михаил Барышников / © Associated Press

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер воссоединилась со своим коллегой и другом Михаилом Барышниковым, который когда-то сыграл ее экранного бойфренда — российского художника Александра Петровского.

Неожиданная встреча состоялась на гала-вечере Нью-Йоркского балета, прошедшем в театре Дэвида Г. Коха в Линкольн-центре, сообщает Daily Mail. Актриса появилась на событии в эпатажном наряде, который произвел настоящий фурор среди гостей. Ее бывший партнер по съемочной площадке пришел в классическом фраке с дочкой Анной. Во время встречи Паркер и Барышников тепло обнялись. На фото с события видно, что артисты искренне радовались воссоединению после двух десятилетий.

Сара Джессика Паркер и Михаил Барышников / © Getty Images

К слову, Михаил Барышников стал для поклонников "Секса в большом городе" одним из самых противоречивых героев. Его персонаж — российский художник Александр Петровский — стал последним возлюбленным главной героини Кэрри Брэдшоу перед тем, как она вернулась к своему давнему чувству мистеру Бигу. В сериале такого русского бойфренда наделили не самыми лучшими чертами — он не уделял внимания Кэрри, а во время ссоры даже ударил ее. После этого Кэрри по сюжету окончательно разорвала с ним отношения.

Отметим, что сам Михаил Барышников является одним из самых знаменитых звезд мирового балета. В реальной жизни его связывает с Россией начало карьеры в театрах РФ, но в 1974 году танцовщик эмигрировал в Канаду, а затем присоединился к Нью-Йоркскому балету. Сам он родом из Латвии и еще с 2022 года публично осуждает войну, развязанную Россией в Украине.

