Звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон поздравила жену с годовщиной брака и показала их романтические фото

Синтия Никсон / © Associated Press

Звезда сериала «Секс в большом городе», американская актриса Синтия Никсон сообщила о важном празднике в ее семье.

У знаменитости и ее жены, активистки в области образования Кристин Маринони, годовщина брака. Влюбленные уже 14 лет живут в статусе супругов. Поэтому, по случаю особенной даты Синтия Никсон посвятила возлюбленной поздравительный пост в Instagram.

Синтия Никсон с женой / © instagram.com/cynthiaenixon

Актриса опубликовала ряд фотографий с женой. На кадрах пара демонстрировала романтику: они то нежно обнимались, то дарили друг другу сладкие поцелуи. Кроме того, Синтия Никсон адресовала Кристин Маринони теплые слова. Артистка отметила, что их любовь — это лучшее, что с ней происходило.

«Мы с моей женой Кристин вместе уже 22 года, но сегодня — 14-я годовщина нашей свадьбы. Влюбиться в Кристин — это лучшее, что со мной когда-либо случалось (не считая рождения наших детей)», — обратилась к жене артистка.

Отметим, Синтия Никсон и Кристин Маринони начали встречаться в 2004 году. Только в 2012-м влюбленные официально заключили брак в Нью-Йорке. У пары есть общий ребенок. 2011 года Мариони родила сына, которого назвали Макс.

До этого Синтия Никсон жила в фактическом браке со школьным учителем Дэнни Мозесом. Роман пары длился с 1988 года до 2003-го. У бывших влюбленных есть двое сыновей — Самюэль и Чарльз.

