Звезда сериала "13 причин почему" сменил пол и показал, как выглядит

Томми Дорфман совершил каминг-аут.

Американский актер, звезда сериала "13 причин почему" Томми Дорфман совершил каминг-аут.

29-летний знаменитость сделал операцию по смене пола и стал трансгендерной женщиной. Об этом Томми рассказала в интервью журналу Time.

"Мы сегодня здесь, чтобы обсудить мой гендер. Вот уже год я в частном порядке идентифицирую себя и живу как женщина — транс-женщина. Сегодня речь идет о ясности. Мои местоимения — она/ее. Меня зовут Томми", — отметила Дорфман.

Томми добавила, что не собирается менять имя, поскольку ее назвали в честь родного дяди, который умер через месяц после ее рождения.

Также на странице в Instagram она показала, как выглядит.

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"Я особенно благодарна каждому отдельному транс-мужчине, который прошел этот путь, разрушил барьеры и рискнул своей жизнью, чтобы жить аутентично и радикально. Спасибо каждой транс-женщине, которая показала мне, кто я, как жить и занимать пространство в этом мире", — поделилась Томми.

Напомним, не так давно певица-трансгендер Zi Faamelu призналась, что набрала 15 килограммов и показалась в новом весе. Артистка наслаждалась летним отдыхом.

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