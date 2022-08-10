Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дениз Дауз впала в кому из-за тяжелой болезни

Известная американская актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дениз Дауз находится в тяжелом состоянии в больнице.
Известная актриса Дениз Дауз впала в кому.
Печальной новостью поделилась сестра знаменитости, Трейси, на странице в Instagram.
В общем, она рассказала, что сестра попала в больницу из-за тяжелой формы менингита – воспаления оболочек головного и спинного мозга. Как отметила Трейси, врачи пока не дают никаких прогнозов, когда Дениз станет лучше, ведь ее кома не вызвана медикаментозно.
"Я прошу поддержки и молитв для меня и моей сестры. Сейчас она находится в больнице в коме, вызванной менингитом. Врачи не знают, когда она выйдет из комы, поскольку она не была вызвана медицинскими препаратами", — сообщила сестра актрисы.
Отметим, Дениз Дауз стала популярной благодаря роли в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Кроме этого, артистка играла в таких лентах, как "Реквием по мечте", "Анатомия Грей", "Совершенно секретно", "Касл", "Снегопад", "Стамптаун".
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