Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дениз Дауз впала в кому из-за тяжелой болезни

Известная актриса Дениз Дауз впала в кому.

Печальной новостью поделилась сестра знаменитости, Трейси, на странице в Instagram.

В общем, она рассказала, что сестра попала в больницу из-за тяжелой формы менингита – воспаления оболочек головного и спинного мозга. Как отметила Трейси, врачи пока не дают никаких прогнозов, когда Дениз станет лучше, ведь ее кома не вызвана медикаментозно.

Фото: denisedowse/Instagram

"Я прошу поддержки и молитв для меня и моей сестры. Сейчас она находится в больнице в коме, вызванной менингитом. Врачи не знают, когда она выйдет из комы, поскольку она не была вызвана медицинскими препаратами", — сообщила сестра актрисы.

Отметим, Дениз Дауз стала популярной благодаря роли в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Кроме этого, артистка играла в таких лентах, как "Реквием по мечте", "Анатомия Грей", "Совершенно секретно", "Касл", "Снегопад", "Стамптаун".

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