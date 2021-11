Звезда сериала "Доктор Хаус" совершил каминг-аут и объявил о помолвке с бойфрендом

Кэл Пенн находится в отношениях с избранником уже 11 лет.

Американский актер и продюсер Кэл Пенн совершил каминг-аут.

Так, звезда сериала "Доктор Хаус" признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, 44-летний Кэл рассказал, что собирается жениться на своем партнере Джоше, с которым находится в отношениях уже 11 лет, пишет People.

Рассказать откровенно об отношениях с мужчиной Пенн решился в своих мемуарах You Can't Be Serious ("Ты же не серьезно").

Кел Пенн в сериале "Доктор Хаус"

"Я раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно", – поделился Пенн.

Отметим, что наибольшую популярность Кэлу Пенну принесли роли в комедийной трилогии "Гарольд и Кумар" и сериале "Доктор Хаус", где сыграл доктора Катнера. Он появился в четвертом сезоне, когда Хаус выбирал себе новую команду. Однако уже в следующем году герой Пенна покончил с собой, поскольку актер решил оставить актерскую карьеру ради работы в Белом доме.

В 2010 году Пенн вернулся в Голливуд, а в 2011-2012 и на телевидение — он снялся в нескольких эпизодах седьмого сезона сериала "Как я встретил вашу маму".

