Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри признался, сколько средств потратил на борьбу с зависимостями

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", рассказал, что потратил немалую сумму денег на лечение от пагубных привычек.

Уже около 18 месяцев актер не употребляет алкоголь и наркотики. Для этого, по словам Перри, он приложил много усилий. В том числе финансовых.

"Наверное, я потратил девять миллионов долларов или около того, пытаясь протрезветь", — рассказал Мэттью в интервью New York Times .

Фото: Associated Press

Актер добавил, что во время реабилитации он понял, что, хотя и имеет больше возможностей для выздоровления, чем другие наркоманы, его анонимность может быть под угрозой. Как отметил Перри, обычные люди могут не бояться, что их "самые темные секреты" получат огласку.

Ранее актер рассказал, что в 2018 году чуть не умер от передозировки опиоидов. Перри перенес 14 операций на животе и провел две недели в коме.

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