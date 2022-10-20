Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри провел две недели в коме из-за наркотиков: актер перенес 14 операций на животе

Американский актер, звезда сериала "Друзья", который сыграл Чендлера, Мэттью Перри откровенно рассказал, как его зависимость от алкоголя и наркотиков едва его не погубила.

По словам Перри, в 2018 году он едва не умер из-за передозировки опиоидами. Актер попал в больницу, где провел пять месяцев и две недели пролежал в коме.

Чрезмерное употребление запрещенных веществ привело к тому, что у Перри разорвалась толстая кишка. Артиста подключили к ЭКМО – аппарату для искусственного обеспечения достаточного уровня кислорода в организме и выводу углекислого газа.

"Когда меня впервые госпитализировали, врачи сказали семье, что моя возможность выжить — 2%. Меня подключили к ЭКМО. Обычно после такого не выживают. В ту ночь пять человек были подключены к аппарату ЭКМО, остальные четверо умерли, а я выжил. Итак, главный вопрос в том, почему? Почему именно я? Должна быть какая-то причина. Может, ты ожил, чтобы рассказать всему миру о последствиях употребления наркотиков, Мэттью? Уже явно не для очередного сезона "Друзей", — рассказал Мэттью пишет People.

Мэтью Перри / Фото: Associated Press

Актер поделился, что его зависимость привела к 14 операциям на желудке, и что теперь он может напомнить о необходимости остановиться "просто посмотрев вниз", говоря о шрамах.

Проблемы с наркотиками у Перри начались, еще когда он снимался в сериале "Друзья". Во время съемок десятого сезона сериала он принимал "55 викодина в день", а его вес упал до "тревожных" 128 фунтов (около 58 килограмм).

Мэтью Перри / Фото: Getty Images

"Я не знал, как остановиться. Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: "Если ты сегодня будешь пить таблетки, то мы отправим тебя за решетку", то я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что моя зависимость только прогрессировала. С возрастом все становится только хуже", — поделился Мэттью.

Сейчас, говорит актер, он абсолютно здоровый человек и благодарен за то, что выжил. Сейчас своей миссией Перри видит помочь другим справиться с зависимостью, потому так откровенно говорит о своем опыте.

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