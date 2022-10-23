Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри вспомнил роман с Джулией Робертс и признался, почему ее бросил

Актер вспомнил, как начинался и почему закончился его роман с голливудской звездой.

Американский актер, звезда сериала "Друзья", который сыграл Чендлера, Мэттью Перри встречался с американской актрисой Джулией Робертс.

Их роман начался неожиданно. В 1995 году создатели ситкома "Друзья" предложили актрисе сыграть эпизодическую роль в комедии. Робертс, в свою очередь, заявила, что согласится только в том случае, если ее персонаж будет взаимодействовать с персонажем Мэттью Перри – Чендлером.

Продюсеры "Друзей" рассказали об этом инциденте актеру, поэтому он решил прислать Джулии немалый букет роз с открыткой.

Фото из сериала "Друзья"

"Единственное, что может быть увлекательнее перспективы вашего участия в шоу, это то, что у меня наконец-то появился повод присылать вам цветы", — написал Перри в открытке, говорится в The Times.

С тех пор парочка начала переписываться. Правда, их общение было только на расстоянии, ведь актриса тогда находилась во Франции. Но это не помешало знаменитостям найти общий язык. Джулия и Мэттью переписывались в течение трех месяцев. Когда же актриса вернулась в Лос-Анджелес, их роман перешел на новый уровень.

Фото из сериала "Друзья"

Впрочем, отношения влюбленных не продлились долго, а всего два месяца. Они разошлись, потому что Мэттью решил уйти от Джулии, хотя испытывал к ней сильные чувства. У Перри было много комплексов, и он был убежден, что Робертс его бросит первым, поэтому решил покончить с отношениями.

"Встречаться с Джулией Робертс оказалось слишком сложно. Я был убежден, что она собирается меня бросить. А почему бы и нет? Я думал, что недостаточно красив и привлекателен. Вместо того чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери любимой, я расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс, чтобы она не бросила меня первой. Я не могу описать удивление на ее лице", — признался знаменитость.

Фото из сериала "Друзья"

Напомним, недавно Мэттью Перри рассказал, как едва не умер из-за своей алкогольной и наркотической зависимости. Из-за передозировки актер попал в больницу и провел две недели в коме.

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