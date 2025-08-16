Звезда сериала "Главный госпиталь" Тристан Роджерс умер от тяжелой болезни

Тристан Роджерс / © Associated Press

Австралийский актер Тристан Роджерс, который прославился благодаря роли в мыльной опере "Главный госпиталь", умер.

Артист ушел из жизни в эту пятницу утром, 15 августа. Печальное известие подтвердила его менеджер Мерил Судак в комментарии ABC7. На момент смерти актеру было 79 лет.

Уже также известно, из-за чего именно Тристан Роджерс ушел из жизни. Причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь. В частности, в июле этого года он признался, что у него диагностировали рак легких. Наконец, болезнь забрала жизнь актера.

В общем, Тристан Роджерс был австралийским актером. Наибольшую славу артисту принесла роль Роберта Скорпио в сериале "Главный госпиталь", которого он воплощал на экранах в течение 45 лет. Создатели ленты уже прокомментировали печальную новость и почтили память артиста.

"У всей семьи сериала "Главный госпиталь" разбито сердце из-за новости о смерти Тристана Роджерса. Тристан восхищал наших поклонников в течение 45 лет. Сериал уже не будет таким, как есть, без него. Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям в это трудное время. Тристан был уникальным талантом, и нам его очень будет не хватать. Пусть он покоится с миром", - говорит исполнительный продюсер ленты.

У Тристана Роджерса осталась жена, двое детей и внук.

