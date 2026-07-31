Звезда сериала "Иллюзия обмана" неожиданно оказался в Украине и назвал отважную причину: "Чувствую обязанность"

Джесси Айзенберг / © Associated Press

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Голливудский актер Джесси Айзенберг объяснил, почему решил приехать в Украину, и рассказал личную семейную историю, которая сделала этот визит для него особенным.

Звезда фильмов «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть» сейчас находится во Львовской области, где присоединился к благотворительной миссии The Campfire Project. Вместе с командой инициативы он работает с украинскими детьми, пострадавшими от войны. Для актера эта поездка стала не просто волонтерской деятельностью, а глубоко личным опытом. Как оказалось, его решение приехать связано с историей собственной семьи. Именно поэтому поддержка украинцев для него имеет особое значение.

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«Находиться здесь для меня — очень личный опыт. Моя семья пережила войну во Львове. Совсем рядом с тем местом, где мы сейчас работаем, кто-то спас жизнь моей семье. Поэтому в некотором смысле я чувствую обязанность быть здесь и делать что-то полезное для людей, которые сейчас переживают войну», — поделился актёр в комментарии Сандри Менье.

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Джесси Айзенберг / © East News

Айзенберг также рассказал, что сначала к участию в гуманитарном проекте пригласили его жену Анну Страут, которая преподает в государственных школах Нью-Йорка. Узнав об этой инициативе, он решил не оставаться в стороне. Особое впечатление на актера произвела возможность работать с украинскими детьми через творчество и искусство.

«Знаете, я с большим цинизмом отношусь к американской индустрии развлечений. Это профессиональная система создания искусства, поэтому в этом есть что-то нелепое. Но когда я вижу, как искусству учат в такой среде, где у детей нет собственных профессиональных или творческих амбиций, — для меня это нечто невероятно чистое, прекрасное. И это заставляет меня ещё больше любить свою работу, потому что я вижу это в такой чудесной, чистой форме», — сказал знаменитость.

Джесси Айзенберг / © East News

Проект «Campfire» проводит гуманитарно-образовательные миссии для детей, беженцев и внутренне перемещенных лиц. В Украине проект реализуется в сотрудничестве с польским фондом Fundacji Humanitarnej Folkowisko. На этот раз команда работала в селе Нагачев на Львовщине, где организовала программу арт-терапии для 70 детей.

Напомним, недавно Анджелина Джоли в очередной раз привлекла внимание всего мира к войне в Украине всего одним выразительным жестом.

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